Число погибших при пожаре в Лондоне возросло до 30

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Число погибших при пожаре в жилом высотном доме на западе Лондона возросло до 30 человек, заявил журналистам представитель полиции города Стюарт Канди.

В четверг полиция сообщала о 17 погибших.

"Число погибших составляет 30", — сказал Канди, добавив, что полиция по-прежнему ожидает, что количество погибших будет расти.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.