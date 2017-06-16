Политолог назвал кризис в Катаре провалом политики США в Персидском заливе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Нынешний катарский кризис является первым реальным провалом политики США в регионе Персидского залива, считает чрезвычайный и полномочный посол, член Российского Совета по международным делам (РСМД) Александр Аксенёнок.

Эксперт отметил, что "сейчас реально в нынешнем раскладе на Ближнем Востоке, во всех ближневосточных конфликтах, особенно по Сирии, в конфликте в Персидском заливе проявляется опасная тенденция".

"Опасность этой тенденции состоит в том, что крупные нерегиональные державы все больше становятся заложниками узкорегиональных, амбициозных интересов региональных игроков, роль которых в конфликтах за последние годы значительно усилилась", — сказал Аксенёнок в ходе презентации доклада "Ближний Восток: тьма перед новым рассветом? Региональные конфликты и будущее глобального мира" на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Поэтому, по мнению эксперта, катарский кризис — это "первый реальный провал ближневосточной политики США в регионе Персидского залива".

"Это был результат того, что региональным партнерам и союзникам США удалось использовать вот эту ситуацию, которую создал (президент США Дональд) Трамп рядом своих завышенных антииранских заявлений в Эр-Рияде", — подчеркнул Аксенёнок.

По его словам, эта ситуация позволила использовать американскую дипломатию ее ближневосточным союзникам и партнерам в своих интересах.

"Это не в интересах США, это результат того, что ближневосточная команда администрации США пока ещё толком не сформирована, что США пока идут методом проб и ошибок", — добавил эксперт.

Он также отметил, что "есть опасность, что этот антииранский крен Трампа, если он будет продолжаться и дальше, может иметь очень серьезные, опасные последствия и негативно отразится на политическом урегулировании в Сирии, не только политическом, но даже на снижении военной напряжённости, на усилиях России вместе с Турцией, Ираном по снижению военной напряжённости".

"Это очень опасно, а привлечение как раз к этим усилиям США и Саудовской Аравии имеет большое значение, потому что ресурс стран гарантов не вечен, он со временем может сокращаться", — заключил эксперт.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

Кризис вокруг Катара был спровоцирован размещенным на сайте катарского агентства новостей заявлением от имени эмира Катара, в котором он призвал выстраивать отношения с Ираном и высказал слова поддержки в адрес "Братьев-мусульман". Заявление было размещено через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Основным требованием со стороны арабских стран является высылка из Катара членов ХАМАС и различных группировок, которых в соседних государствах считают террористическими.

Между тем, следом за "врагами" Катара объявились и поддерживающие страну государства. В их стане оказался не только Иран, но также Турция и Ирак. Присоединяться к демаршу против Дохи не пожелали Кувейт, Оман и Марокко. Иордания хотя и понизила уровень дипломатических отношений с Катаром, но также не намерена идти на дальнейшее обострение отношений с ним. Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани назвал среди "друзей и союзников" также Францию, Великобританию и Германию.