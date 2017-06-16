Египетская армия ликвидировала трех экстремистов на Синайском полуострове

КАИР, 16 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Армия Египта в ходе спецоперации на Синайском полуострове ликвидировала трех экстремистов, находившихся в списке особо опасных преступников, сообщил официальный представитель ВС страны Тамер ар-Рифаи.

По его словам, был арестован еще один член экстремистской группировки, ликвидированы два транспортных средства экстремистов.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона практически ежедневно поступают сообщения о нападениях на военных и полицию. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.