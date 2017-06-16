Новые антироссийские санкции: Германия и Австрия — против

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн выступили с совместным заявлением против нового проекта антироссийских санкций, предложенного сенаторами США. По мнению политиков, ограничительные меры ставят под угрозу рабочие места в энергетическом секторе ЕС, зависящем от строительства трубопровода "Северный поток — 2". Как стало известно, европейские компании, участвующие в проекте, могут столкнуться с дискриминацией на американском рынке, если пакет санкций будет утвержден президентом Трампом. "Не следует смешивать политику и экономику, привносить новое и чрезвычайно негативное качество в отношения США и ЕС", — призвали Габриэль и Керн.

Что взволновало европейцев

Проект новых ограничительных мер против российских компаний представляет собой часть законопроекта о санкциях против Ирана (билль-722), в рамках которого помечен как поправка номер 232. В соответствии с биллем, новые санкции должны быть введены против российской металлургии, горнодобывающего дела и железнодорожного транспорта. Соавтор инициативы, сенатор от Айдахо Майк Крейпо, сообщил, что меры экономического давления могут быть применены не только к российским предприятиям, но и к их деловым партнерам — компаниям, которые будут инвестировать в строительство российских трубопроводов или содействовать ему. На практике это означает, что под угрозой оказываются европейские предприятия, участвующие в проекте "Северный поток — 2".

Главным образом речь идет о четырех компаниях: Shell, Engie, OMV и BASF. По сообщению Financial Times, курс акций каждой компании существенно снизился на фоне сообщения о возможности введения новых санкций. С учетом того что две из четырех — немецкие, объяснимо вмешательство политиков ФРГ в спор, приобретающий международный резонанс.

Как отмечает издание Die Stern, немецкий и австрийский политики взяли в разговоре с США резкий тон. "Обеспечение Европы энергией — это ее дело, а не Соединенных Штатов!" — заявили Габриэль и Керн. Кроме того, по их мнению, предложенный американскими сенаторами вариант санкций лишит ЕС "тысяч рабочих мест". Государственные деятели, каждый из которых представляет социал-демократическую партию своей страны, считают, что "речь идет о продаже американского сжиженного газа и вытеснении поставок российского природного газа с европейского рынка, ради того, чтобы гарантировать рабочие места в газовой индустрии США".

Консерваторы, социалисты и газовый вопрос

Притом что Зигмар Габриэль и Кристиан Керн отреагировали незамедлительно, канцлер ФРГ — христианский демократ Ангела Меркель — пока не прокомментировала новый проект антироссийских санкций. Глава немецкого правительства пользуется репутацией политика, сдержанно относящегося к "Северному потоку". Ранее Меркель никогда не выступала с критикой антироссийских санкций. Сложившаяся ситуация ставит главу кабинета министров в деликатное положение на фоне того, что социал-демократические политики, оппоненты Меркель в ходе предвыборной кампании, уже выступили в поддержку немецкого бизнеса.

Ранее российская тема не выходила на передний план в ходе подготовки к выборам, назначенным на 24 сентября 2017 года. Вместе с тем социал-демократы исторически более благожелательно относятся к проекту российского трубопровода, управляющую компанию которого возглавляет экс-канцлер Германии от этой партии Герхард Шредер. Накануне менеджмент компании обвинил Соединенные Штаты в лоббировании поставок сжиженного газа в Европу. "Политизация вопроса о строительстве газопровода определяется коммерческими интересами", — заявляет руководство "Северного потока", связывающее происходящие вокруг проекта события с планами энергетической экспансии США на европейский рынок.

Потребителями американских углеводородов в ЕС готова стать Польша, особенно резко выступающая против России в ходе украинского кризиса. Сырье из США уже закупается Варшавой с одобрения президента США Дональда Трампа, заявившего в этом месяце, что данное решение "помогает трудоустройству американцев и способствует энергетической безопасности Евросоюза".

© AFP 2017 / Eric Piermont Подписание соглашения о финансировании "Северного потока-2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже © AFP 2017 / Eric Piermont Подписание соглашения о финансировании "Северного потока-2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже

Новые санкции против России: какие перспективы?

К настоящему времени новый проект антироссийских санкций получил одобрение сената США (98 голосов против двух) и поступил на утверждение в конгресс. Для вступления ограничительных мер в силу требуется, чтобы подпись под ними поставил президент Дональд Трамп, еще не высказавшийся по этому вопросу. Как считает исполнительный директор американского Института мира и процветания имени Рона Пола Дэниэл Макадамс, опрошенный Russia Today, ограничительные меры в случае их принятия лишили бы Трампа возможности проводить самостоятельную внешнюю политику на российском направлении. Несмотря на это, американскому лидеру будет непросто наложить на документ вето на фоне обвинений в связях его администрации с Россией.