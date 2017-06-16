Бахрейн рассказал о доказательствах связей Катара с террористами

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бахрейн располагает доказательствами "прямых контактов" Катара с отдельными руководителями террористических организаций и их финансовой поддержке с его стороны, заявил в интервью РИА Новости посол королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати.

"У нас имеются доказательства прямых контактов Катара с отдельными руководителями организаций и группировок в Лондоне или в Дохе и их финансовой поддержке с его стороны", — отметил ас-Саати.

По его словам, власти Бахрейна знают террористические группировки в стране, которые поддерживаются Катаром. "Наличие связей у Катара с различными группировками было раскрыто много лет назад, но сейчас дело дошло до определенных границ. Мы не можем пренебрегать нашей безопасностью, увидев, что Катар продолжает прежнюю политику", — добавил посол.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, Мавритания, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.