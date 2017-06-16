Правозащитник рассказал, сколько людей пострадало из-за катарского кризиса

ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 13 тысяч человек пострадали в результате ограничительных мер, введенных 5 июня в отношении Катара со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, заявил журналистам на пресс-конференции в пятницу председатель Национального комитета Катара по правам человека Али бин Смаих аль-Марри (Ali bin Smaikh Al-Marri).

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

"По крайней мере 13314 человек напрямую были затронуты этими решениями, включая нарушение их прав на воссоединение семей, права на свободу передвижения, образования, занятость, на свободу выражения мнения, проживания и частной собственности", — сказал он, назвав действия заливных государств "осадой".

Комитет в пятницу представил в Женеве доклад о нарушениях прав человека в отношении Катара со стороны заливных государств. В частности, за период с 5 по 12 июня было зафиксировано свыше 1064 жалоб на нарушение прав человека в отношении граждан четырех государств Залива, а также иностранцев из других стран. Наибольшее количество из них — 282 случая — запрет на свободу передвижения (212 из них — со стороны Саудовской Аравии).

В то же время отмечается, что правительство Катара не предприняло никаких действий в отношении граждан Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, и Комитет не получил никаких жалоб с их стороны.

Национальный комитет в этой связи призывает офис Верховного комиссара ООН по правам человека направить в Катар миссию для мониторинга нарушений прав человека, а правительство Катара — обратиться в Совет Безопасности ООН и потребовать снятия блокады со страны.