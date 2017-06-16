Бахрейн пригрозил Катару новыми санкциями

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати заявил, что страны Персидского залива пригрозили Катару новыми санкциями в случае его отказа выполнить их требования по прекращению поддержки терроризма.

"Если Катар сейчас продолжит подменять тему и разъезжать по мировым державам — в Вашингтон, Москву, Евросоюз, чтобы продолжить ту же политику и купить позицию этих стран торговыми и военными сделками, у нас имеются другие козыри для защиты своих прав, и мы не будем просто смотреть на это. Если это государство продолжит двигаться в прежнем направлении и не откажется от своей политики, у нас есть другие решения, чтобы ответить Катару и остановить террористов… законодательные, политические и дипломатические меры", — сказал аль-Саати в интервью РИА Новости.

При этом он указал, что страны Персидского залива дали Дохе время для исправления ошибок, не желая, чтобы эта ситуация отрицательно сказалась на Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, куда входят шесть аравийских монархий, включая Катар.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.