МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия должна выдвинуть всеобъемлющую инициативу по решению проблем ближневосточного региона, которая бы включала как Сирию, Палестину, так и ситуацию в Персидском заливе, считает посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

По его словам, "американцы готовят себя и всех к выдвижению в ближайшее время инициативы по региону (Ближнего востока)".

"Мы можем с ней соглашаться или нет, но есть инициатива, которая в ближайшее время будет объявлена. Эта инициатива касается решения проблем Ближнего Востока через призму решения палестино-израильского конфликта", — сказал посол в ходе презентации доклада "Ближний Восток: тьма перед новым рассветом? Региональные конфликты и будущее глобального мира" на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Посол отметил, что "американцы считают, что, выдвинув такую инициативу, они могут расширить своё присутствие на весь регион".

По его словам, "наверное, здесь нужно выработать другое видение на происходящее".

"Россия, со своей стороны, учитывая, что Ближний Восток представляет часть национальных интересов России, готова ли выдвинуть такую всеобъемлющую инициативу, которая бы касалась не только Сирии, но и всего Ближнего Востока с тем, чтобы эта комплексная инициатива охватывала как Сирию, так Палестину, так и ситуацию в Персидском заливе", — задал посол вопрос российским экспертам.

По его словам, "в течение 25 лет переговоров при посредничестве американцев мы просто зашли в тупик, перед нами стена".

"Если бы Россия выдвинула подобную инициативу, то это помогло бы пересмотреть подходы к региону Ближнего Востока и через международную конференцию, созванную с такой целью, могла бы стать стимулом для решения всех проблем", — подчеркнул Нофаль.