Президент Германии предостерег Россию от вмешательства в выборы в стране

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о возросшей разобщенности между Европой и Россией и предостерег Москву от вмешательства в выборы в бундестаг, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).

"Позади нас полтора десятилетия возрастающего отчуждения между Европой и Россией", — заявил Штайнмайер в интервью газете.

"Если Москва окажет влияние на выборы в бундестаг, то ресурс (возможностей для — ред.) общности неизбежно сократится. Это нанесло бы ущерб обеим сторонам", — отметил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.