В Кремле рассказали, как на Украине идет работа по обмену пленными

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Работа по обмену пленными на Украине идет кропотливо, но не всегда гладко, не во всем удается достичь договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что у России много друзей на Украине и выделил среди них Виктора Медведчука. Президент отозвался о нем как о горячем стороннике независимости Украины, националисте, при этом выступающем за добрые отношения с РФ.

"Эта тема постоянно обсуждается. И в рамках контактной группы она поднимается, и ее постоянно Медведчук пытается держать на плану. Не все гладко, не во всем удается достичь договоренности. Это очень кропотливая и трудная работа, ей занимается Медведчук", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, можно ли ожидать активизации в процессе обмена пленными, в том числе граждан Украины, находящихся на территории РФ, который не производился более года.

Вопрос о том, какие главные препятствия существуют в решении этой проблемы, Песков переадресовал к контактной группе. "Я не стал бы отвечать на этот вопрос, потому что все-таки главные препятствия, их нужно конкретные называть, наверно, лучше все-таки какую-то информацию с контактной группы получать на этот счет", — сказал он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>