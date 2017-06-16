Москва удивлена беспокойством США по поводу сближения России и Турции

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Москве удивлены заявлениями госсекретаря США Рекса Тиллерсона об обеспокоенности сближением России и Турции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Насчет заявления Рекса Тиллерсона я тоже удивился, когда прочитал, что он выразил обеспокоенность сближением России и Турции. Непонятно, о чем идет речь, потому что Россия и Турция — соседи, развивают свое двустороннее сотрудничество, успешно преодолев известный период охлаждения по известным причинам. Россия и Турция вместе с Ираном, с другими странами самым активным образом сотрудничают по урегулированию сирийского кризиса. Каким аспектом нашего сближения Рекс Тиллерсон озабочен, я не знаю", — сказал министр.

"Я, по крайней мере в отношениях с Турецкой Республикой, ни в двустороннем компоненте этих отношений, ни в наших многосторонних совместных действиях не вижу каких-либо аспектов, которые могли бы вызывать озабоченность у тех, кто искренне заинтересован в продвижении на международной арене равноправного взаимовыгодного взаимодействия между всеми заинтересованными странами на основе общепризнанных норм международного права", — сказал Лавров.

По его словам, в этой связи остается только гадать, "но это дело неблагодарное в отношении того, что мы слышим сегодня из Вашингтона". "Поэтому отношу это, может быть, на счет какого-то комментария, не имеющего под собой каких-либо оснований", — заключил министр.