Корабли ВМФ США и Катара проведут совместные учения

КАИР, 16 июн — РИА Новости. Корабли ВМФ США и Катара начинают в пятницу совместные учения в катарских территориальных водах, сообщил сайт телеканала "Аль-Джазира".

По информации телеканала, два военных корабля ВМФ США прибыли в четверг в катарский порт Хамад для участия в маневрах.

План учений предусматривает учебные стрельбы, запуск ракет, а также совместные действия с катарской и американской авиацией, в том числе наладку снабжения кораблей и эвакуацию пострадавших с помощью вертолетов.

При этом телеканал отмечает, что учения являются плановыми и никак не связаны с дипломатическим кризисом вокруг Катара. В Катаре располагается одна из крупнейших военных баз США в регионе.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Катар отвергает обвинения арабских соседей и призывает решать разногласия путем диалога.