В Индии суд признал виновными шестерых человек по делу о терактах 1993 года

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Суд в Индии признал виновными шестерых человек, причастных к серии взрывов в Бомбее в 1993 году, которые унесли жизни более 250 человек, передает агентство Ассошийэтед Пресс.

Двенадцатого марта 1993 года в разных частях Бомбея (ныне Мумбаи) произошло 12 взрывов. По разным данным, погибли от 257 до 300 человек. Ранения получили около 700 человек (по другим данным, до 1,4 тысячи). Теракты были спланированы одним из лидеров бомбейского криминального мира Давудом Ибрагимом, в то время находившимся в Пакистане. Власти Индии также указывали на активную роль в терактах пакистанских спецслужб ─ ряд террористов проходили подготовку в Пакистане. Считается, что атаки во многом были осуществлены в отместку за разрушение в декабре 1992 года радикалами-индуистами мечети Бабри Масджид в штате Уттар-Прадеш.

Подозреваемым вменяется преступный сговор, незаконная перевозка оружия и убийство, за что предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Приговор будет оглашен на следующей неделе.

В 2007 году смертный приговор был вынесен группе из еще 11 человек, в том числе организатору терактов Якубу Мемону. Мемон был казнен в 2015 году после подтверждения приговора Верховным судом страны.