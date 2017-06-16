Президент Латвии призвал к поиску диалога между Россией и НАТО

РИГА, 16 июн – РИА Новости. НАТО и России необходимо искать возможности для диалога, чтобы "не создавались новые напряженности", считает президент Латвии Раймонд Вейонис.

По его мнению, это необходимо делать потому, что никто не хочет возвращения холодной войны.

"Диалог необходим, чтобы не создавались новые напряженности", — сказал Вейонис, открывая в пятницу в Риге дискуссию "НАТО — от Варшавы до Брюсселя. Будущее альянса и усиленное присутствие в Балтии и Польше". Ее организует Институт внешней политики Латвии в сотрудничестве с НАТО, фондом Конрада Аденауэра, а также посольствами Канады и Польши.

Президент отметил, что появление вооруженных сил НАТО в Польше и странах Балтии является очень важным гарантом стабильности региона.

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ. В комментарии МИД РФ тсообщалось, что в Москве не считают действия НАТО в Восточной Европе и Прибалтике оборонительными.