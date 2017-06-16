Министр финансов Британии назвал приоритеты страны на переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 16 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Сохранение рабочих мест и защита экономики станут приоритетами для Великобритании в переговорах по Brexit, которые начнутся на следующей неделе. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд журналистам перед заседанием министров финансов Совета ЕС в Люксембурге.

По словам Хаммонда, Британии, начиная переговоры по выходу из ЕС, необходимо поставить в приоритет такие задачи, как "защита рабочих мест, защита экономического роста и защита процветания".

Ранее в июне газета Sunday Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что глава британского минфина попробует повлиять на позицию премьер-министра Британии Терезы Мэй по вопросу о выходе из таможенного союза, что является попыткой смягчить позицию по Brexit. По данным издания, министр считает, что правительство должно пересмотреть свой план по продолжению независимой торговой политики вне таможенного союза.

Правительство Великобритании объявило, что выход страны из ЕС будет проходить по "жесткому" варианту с выходом из единого рынка и таможенного союза ЕС. В ответ на заявления критиков о том, что отказ от доступа на единый рынок катастрофически скажется на экономике страны, премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что Великобритания заключит со всеми интересующими ее странами двусторонние торговые соглашения, и такой режим будет более эффективным.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что переговоры с ЕС начнутся в июне после внеочередных парламентских выборов в Великобритании. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.