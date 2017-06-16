СМИ: в Латвии директора школы оштрафовали за использование русского языка

РИГА, 16 июн – РИА Новости. Центр государственного языка Латвии составил протокол на директора 12-й средней школы в Лиепае Валерия Епископосова, который проводил выпускной вечер на русском языке, сообщила в пятницу газета Kurzemes Vārds со ссылкой на представителя ведомства.

Представитель центра Сармите Павулена пояснила, что в ходе проверок публичных мероприятий старшие инспекторы зафиксировали нарушения в пяти школах из 16. Во всех местах, где были выявлены нарушения, не был обеспечен перевод информации на латышский язык.

"В начале выпускного вечера директор 12-й средней школы выступал на государственном языке. Его заместитель, которая должна была продолжить вести мероприятие, не смогла прийти на торжество, и директор продолжил вести праздник самостоятельно на русском", — сообщило издание.

Директор согласился с замечаниями Центра госязыка и признал свою вину, заявив, что подобное больше не повторится.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного. Все публичные мероприятия должны быть обеспечены переводом на латышский язык. В случае нарушения этого правила на них накладывается денежный штраф.