В Австралии полицейский разнял дерущихся собаку и кенгуру

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жителю Австралии удалось заснять на видео стычку собаки с кенгуру и прибежавшего к ним полицейского, сообщает 9news.com.au.

Энтони Харли ехал по трассе в штате Новый Южный Уэльс, когда увидел кенгуру, нападающего на немецкую овчарку. Собака отчаянно лаяла, бросалась на сумчатое, но не предпринимала попыток его укусить.

Подойти к животным он не рискнул, однако продолжил следить за "развитием событий". Спустя 20 минут к собаке и кенгуру подошел полицейский с палкой и разогнал их.

Год назад в стране произошел похожий инцидент. Кенгуру набросился на домашнюю собаку и начал ее душить. На помощь псу пришел его храбрый хозяин, который набросился на сумчатое с кулаками и спас своего питомца.