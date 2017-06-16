Организаторы блокады Донбасса угрожают перекрыть поставки угля из России

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Организаторы торговой блокады Донбасса намерены полностью перекрыть поставки угля из России на Украину, заявил в пятницу один из координаторов действий радикалов Анатолий Виногродский.

По его словам, за прошлый месяц только через железнодорожную станцию на российско-украинской границе в Конотопе прошла из РФ тысяча вагонов с углем, а до конца года Украина намерена купить угля у России на сумму 600 миллионов долларов.

"Мы объявили мобилизацию всех наших сторонников. Мы проводим регистрацию людей и собираемся, как только будем готовы физически…, полностью перекрыть поставки угля из РФ. Мы требует от Гройсмана (премьер Украины Владимир Гройсман — ред.) утвердить представление, которое подал глава Минэнерго (Игорь) Насалик о запрете торговли углем с Россией", — заявил Виногродский на пресс-конференции.