Почти 750 тысяч детей могут остаться без питьевой воды на востоке Украины

ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Почти 750 тысяч детей рискуют остаться без чистой питьевой воды на востоке Украины, есть опасения возникновения болезней, связанных с загрязненной водой, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кристоф Бульера.

"Порядка 750 тысяч детей рискуют остаться без безопасной питьевой воды после усиления обстрелов на востоке Украины", — заявил он.

По словам представителя ЮНИСЕФ порядка трех миллионов человек на востоке Украины зависят от водоочистительных систем, вокруг которых сейчас происходят бои. В Детском фонде ООН также ожидают, что еще больше семей и детей будут лишены чистой воды, что может привести к болезням.

"Пока ни одного заболевания, связанного с загрязненной водой, зарегистрировано не было, но это постоянный страх. И опасения в данном случае оправданы", — добавил Бульера.