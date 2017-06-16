Азербайджан и Евросоюз обсудили упрощение визового режима

БАКУ, 16 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза (ЕС) Йоханнес Хан обсудили упрощение визового режима между республикой и ЕС, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Ранее официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев заявил РИА Новости, что Азербайджан и Евросоюз могут рассмотреть возможность введения безвизового режима для граждан республики в рамках обсуждений по новому соглашению Баку-ЕС. В свою очередь, представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер сообщил, что возможность введения безвизового режима между ЕС и Азербайджаном не исключена, но при этом не назвал точных сроков.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу делегацию, возглавляемую комиссаром по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом. В ходе беседы были затронуты вопросы упрощения режима между Азербайджаном и ЕС, а также энергетическое, транспортное сотрудничество, региональные вопросы. Стороны отметили хорошие перспективы в этих сферах", — сообщили в пресс-службе.

Совет ЕС в ноябре 2016 года одобрил мандат для Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини на ведение переговоров от имени ЕС и его стран-членов о "всеобъемлющем соглашении" с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Документ предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.

Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.