Азербайджан и Евросоюз обсудили упрощение визового режима

БАКУ, 16 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и комиссар по политике соседства и вопросам расширения Евросоюза (ЕС) Йоханнес Хан обсудили упрощение визового режима между республикой и ЕС, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу делегацию, возглавляемую комиссаром по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом. В ходе беседы были затронуты вопросы упрощения режима между Азербайджаном и ЕС, а также энергетическое, транспортное сотрудничество, региональные вопросы. Стороны отметили хорошие перспективы в этих сферах", — сообщили в пресс-службе.
Документ предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС. Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном состоялась 7 февраля в Брюсселе.
Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.