Йеменские мятежники обстреляли корабль с медицинской помощью из ОАЭ

ДУБАЙ, 16 июн — РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) выпустили ракеты по кораблю с медицинской помощью из ОАЭ, когда он находился напротив йеменского порта Моха в Красном море, сообщило Эмиратское агентство новостей WAM.

В начале этого года город-порт Моха перешел под контроль проправительственных сил, поддерживающих президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади.

Осенью прошлого года хуситы потопили корабль ОАЭ, который приближался к городу. По информации ОАЭ, на судне находилась гуманитарная помощь.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.