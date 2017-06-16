В Пекине высоко оценили заявление Путина о китайско-российских отношениях

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китайская сторона придает высокое значение позитивной оценке, которую дал президент России Владимир Путин китайско-российским отношениям, и готова работать с российской стороной для их дальнейшего развития, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что у России и Китая много совпадающих целей и возможностей в экономике, совместная работа двух стран будет влиять на мировую конъюнктуру, "не говоря уже про стратегический уровень партнерства".

"Китайская сторона высоко ценит позитивную оценку, которую дал президент Путин китайско-российским отношениям. Китай и Россия важные стратегические партнеры, двусторонние отношения достигли беспрецедентного уровня. Две страны являются важными странами с зарождающимися рынками, а также крупнейшими соседями и имеют хороший шанс для развития. Стороны в настоящий момент работают над тем, чтобы трансформировать преимущество высокого уровня политических отношений в результаты практического сотрудничества",- заявил на брифинге Лу Кан, комментируя слова российского президента.

Он добавил, что китайская сторона готова совместно с российской реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двумя стран, и продвигать дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.