Израиль и Россия могут договориться о признании прохождения военной службы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израиль и РФ могут подписать соглашение о взаимном признании прохождения военной службы, сообщил посол Израиля в Москве Гарри Корен в ходе переговоров с главой комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктором Озеровым.

"Я хотел бы назвать одну тему, которая может быть интересна вашему комитету, которая находится высоко в повестке дня — это возможное подписание, дай бог, в этом году соглашения, которое связано с фактом службы в армии. Предотвращение двойной службы, так сказать. Те ребята, которые служат в израильской армии и у них, допустим, есть еще гражданство российское, будут освобождены от службы в российской (армии – ред.). И, наоборот, те, кто свой долг отслужит в России, попав в Израиль, не будут призваны на службу", — сказал Корен.