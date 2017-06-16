МОСКВА, 16 июня — РИА Новости. Новейший и самый дорогой в истории США авианосец Gerald R. Ford оказался не боеспособен, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ВМФ США.

Как отмечает агентство, не так давно корабль был "с помпой" передан американским ВМС и удостоился похвалы президента США Дональда Трампа. Уже через две недели выяснилось, что Gerald R. Ford не может выполнять свою основную функцию — принимать и отправлять истребители со своей палубы.

Согласно документам, из-за необходимости устранить технические неполадки цена аэрофинишера (системы, обеспечивающей прием самолета при посадке) выросла с 301 миллиона долларов до 961 миллионов долларов.

В начале июня американские ВМС получили новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся в 13 миллиардов долларов и считается самым дорогим военным кораблем в мире. При этом, по данным Пентагона, корабль будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году.