МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Газета Bild сообщила о нападках на музыкантов немецкой группы Scooter, которая намерена в августе выступить на фестивале ZB Fest в Балаклаве в августе.

За решение дать концерт якобы на "оккупированной территории" группу критикуют немецкие политики и украинские СМИ.

Так, Ребекка Хармс, представитель партии Зеленых в Европарламенте, заявила, что Scooter " занимают сторону Путина".

"Группе Scooter, похоже, плевать на то, что Крым был незаконно оккупирован российскими войсками и что они, выступая там, встают на сторону Путина", — заявила она Bild.

Политик, которая занимается защитой прав крымских татар, предложила участникам немецкой группы связаться с победительницей Еровидения-2016 Джамалой.

"Тогда они поймут, как стыдно и безответственно ведут себя немецкие музыканты и танцоры, которые становятся инструментом Путина, превратившего Крым в крупнейшую военную базу на Черном море", — возмущается она.

Bild также обращает внимание на то, что на Украине Scooter за выступление в Крыму грозит уголовная ответственность. По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, если группа приедет в Крым без специального разрешения, ее участники рискуют попасть в тюрьму на срок от одного до восьми лет. Ситуация усугубляется тем, что музыканты в этом году планировали приехать в Киев.

Вокалист Scooter Эйч Пи Бакстер выразил Bild свое удивление по поводу сложившейся ситуации.

"Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там живут наши фанаты. У нас есть, что им показать", — сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и менеджер группы Йенс Теле.

"Мы даже не знали, что ввязываемся в политический конфликт. Наша музыка совершенно аполитична, и мы хотим держаться в стороне от политических вопросов. Мы ездим на Украину и в России с 1995 года, у нас там много фанатов, которые с нетерпением ждут Scooter", — цитирует его Bild.

Газета обратила внимание, что рядом с датой выступления в Балаклаве на официальном сайте группы не указано страны, только город. Теле признал, что это не случайно. "Мы специально это сделали. Мы не хотим делать сиутацию взрывоопасной, хотим оставаться нейтральными", — подчеркнул он.

Весной 2014 года после референдума, последовавшего за госпереворотом на Украине, Крым вошел в состав России. За воссоединение проголосовали более 95% жителей острова. При этом Киев до сих пор считает эту территорию своей и пытается наказывать тех, кто посещает ее, не согласуя это с украинской стороной

Scooter — одна из самых известных групп Германии, основанная в 1993 году. Scooter играет электронную музыку разных жанров. Ее последний на данный момент альбом Ace вышел в 2016 году.

На фестивале ZB Fest также запланированы выступления L'One, Лениграда, Серьги, Димы Билана, Гадусов и Бригады С.