В Бангкоке прогремел взрыв, пострадал один человек

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. По меньшей мере один человек получил ранения в результате взрыва небольшой мощности в Бангкоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Таиланда.

Как сообщил офицер полиции, взрывное устройство было спрятано в пластиковый пакет и лежало в кустах. Оно взорвалось, когда городской уборщик попытался убрать пакет.

В четверг тайские власти задержали первого подозреваемого, 62-летнего пенсионера, в организации взрыва в бангкокском военном госпитале Пхрамонгкутклао в 22 мая, в результате которого были легко ранены 24 человека. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в керамическую вазу, в качестве поражающих элементов в нем были применены мелкие гвозди и осколки самой вазы.