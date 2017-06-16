Защита обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама обратится к иностранным экспертам

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Адвокат одной из двух девушек, обвиняемых в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, заявил, что он обратится к иностранным специалистам за помощью в оценке предполагаемого орудия убийства, передает агентство Рейтер.

В ходе расследования убийства Ким Чен Нама власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, пойманных после покушения. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Ранее сообщалось, что полиция обнаружила на коже Ким Чен Нама следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии.

Прокуроры передали защите 44 документа, включая результаты токсикологической экспертизы, вскрытия, отчеты об аресте, заявления и фотографии обвиняемых, сообщили адвокаты в ходе слушания в пятницу.

Адвокат одной из девушек Гуй Сун Сен (Gooi Soong Seng) отметил, что некоторые документы будут отправлены специалистам из Дании и других стран для оценки предполагаемого использования нервно-паралитического вещества VX.

"В анализе причины смерти… они подтвердили, что причиной смерти стал VX. Таким образом, мы будем тщательно изучать этот аспект", — приводит агентство слова Гуй Сун Сена.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы подозревают в причастности к убийству нескольких граждан КНДР и выдали ордер на задержание одного дипломата и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии. Пхеньян принял равнозначные ответные меры.