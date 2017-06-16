Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу сына в чемодане

ВАРШАВА, 16 июн — РИА Новости. Гражданка Украины попыталась провезти в Польшу своего ребенка в чемодане, сообщила представитель отделения пограничной службы в Перемышле Анна Михальская.

"В ходе проверки поезда сообщением Киев-Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы", — заявила Михальская, которую цитирует агентство PAP

Она также отметила, что 11 июня, в первый день действия безвизового режима Украины и ЕС, та же гражданка Украины уже была задержана, поскольку ее сын также не располагал необходимыми документами.

"Гражданка Украины за помощь в нелегальном пересечении границы была наказана штрафом в размере 200 злотых (около 3 тысяч рублей)", — сообщила Михальская.