Российский генконсул выехал в Раджин, где находится яхта Katalexa

ТОКИО, 16 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Генеральный консул России в Чондине Юрий Бочкарев направился в порт Раджин, где, по поступившей от северокорейской стороны информации, находится российская яхта Katalexa с тремя членами экипажа, об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе посольства России в КНДР Денис Самсонов.

"В настоящее время в порт Раджин, где со вчерашнего вечера находится российская яхта, направился генеральный консул в Чондине Юрий Бочкарев. Это несколько часов по очень плохой дороге, он постарается связаться и поговорить с членами экипажа", — сказал дипломат.

В то же время Самсонов сообщил, что северокорейская сторона никак не комментирует, каким образом яхта оказалась в порту КНДР. Он отметил, что в посольстве создан штаб во главе с советником-посланником Александром Минаевым, посол Александр Мацегора лично занимается всеми вопросами.

На направленные российской дипмиссией в МИД и пограничную службу КНДР запросы поступил ответ, что с 22.00 четверга (16.00 мск) яхта находится в порту Раджин.

Утром в пятницу Федерация парусного спорта Приморья заявила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, предположительно, задержана северокорейским судном. Как сообщил РИА Новости представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока, предположительно, яхта была задержана судном КНДР в четверг в северо-западной части Японского моря. Руководитель яхт-клуба "Алые паруса", куда шла яхта, Артем Моисеенков сообщал, что на яхте находятся три члена экипажа.