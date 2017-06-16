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Жители Дохи закупаются впрок после введения продэмбарго

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (272)
10:1716.06.2017
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© AP Photo / Doha NewsЖители Дохи запасаются продуктами в супермаркете. 5 июня 2017Жители Дохи запасаются продуктами в супермаркете. 5 июня 2017
© AP Photo / Doha News

ДОХА (Катар), 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Дефицита продуктов в магазинах столицы Катара Дохи пока не наблюдается, несмотря на введенное Саудовской Аравией продуктовое эмбарго, передает корреспондент РИА Новости. Именно через эту страну Катар получал большую часть всего импорта.

Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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О серьезном внешнеполитическом кризисе, в который попал Катар, в его столице ничто на первый взгляд не напоминает. Ее ультрасовременный международный аэропорт Хамад, открытый в 2014 году, работает в прежнем режиме, несмотря на закрытие для Qatar Airways воздушного пространства Саудовской Аравии и некоторых других стран.

Снижение пассажиропотока можно почувствовать только по 50-процентным скидкам на аренду автомобилей, которые, впрочем, официально объясняют тем, что сейчас продолжается священный месяц Рамадан. Конечно, это на руку приезжающим в Доху туристам, потому что общественный транспорт в стране развит крайне плохо, так как местные жители предпочитают передвигаться на автомобилях — благо, что бензин очень дешевый.

Существенные скидки — до 60% и выше — объявлены и в гостиницах Дохи, в чем убедились и бронировавшие места журналисты РИА Новости, причем местная пресса прямо связывает это с падением туристического и бизнес-потока в Катар.

Гостиницы стоят полупустые, оживая только на ифтар — первый прием пищи после захода солнца. В вестибюлях гостиниц ставят палатки, в которых можно присоединиться к ифтару. Правда, это не бесплатно — шведский стол на ифтар стоит 140 катарских риалов (38,4 доллара). По традиции, ифтар начинают с воды или фиников.

Сотрудник в офисе телекомпании Al Jazeera в Дохе, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreil
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Днем в Катаре стоит изнурительная жара — до 42 градусов. Какая-то жизнь теплится только в огромных торговых центрах, где под холодом кондиционеров скрываются от жары местные жители. Парковки торговых центров оборудованы зонтиками для машин от солнца. Самый популярный цвет машин, конечно, белый — чтобы автомобиль не нагревался.

Как убедился корреспондент РИА Новости, недостатка продуктов в магазинах Катара пока нет, несмотря на закрытие границы Саудовской Аравией (это единственная сухопутная граница Катара). Здесь можно обнаружить рис из Индии, муку из Пакистана, мясо, консервы, замороженные полуфабрикаты и фрукты из Европы.

Несмотря на рабочее время, в продуктовых супермаркетах очень много людей — они набирают продукты целыми корзинами, объясняя это, впрочем, не продуктовым эмбарго, а подготовкой к выходным.

"Конечно, я знаю о проблемах с Саудовской Аравией, но я надеюсь, что еда у нас будет. Впрочем, в этот раз решил на всякий случай взять чуть побольше", — объяснил РИА Новости один из местных жителей.

Покупатели также заметили, что продукты стали дороже — из-за закрытия границы и снижения курса риала. В разговорах они выражают надежду на помощь со стороны Ирана и Турции, с которыми Катар связывают хорошие отношения.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

Кризис вокруг Катара был спровоцирован размещенным на сайте катарского агентства новостей заявлением от имени эмира Катара, в котором он призвал выстраивать отношения с Ираном и высказал слова поддержки в адрес "Братьев-мусульман". Заявление было размещено через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде.

Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Основным требованием со стороны арабских стран является высылка из Катара членов ХАМАС и различных группировок, которых в соседних государствах считают террористическими.

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