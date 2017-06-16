Жители Дохи закупаются впрок после введения продэмбарго

ДОХА (Катар), 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Дефицита продуктов в магазинах столицы Катара Дохи пока не наблюдается, несмотря на введенное Саудовской Аравией продуктовое эмбарго, передает корреспондент РИА Новости. Именно через эту страну Катар получал большую часть всего импорта.
Снижение пассажиропотока можно почувствовать только по 50-процентным скидкам на аренду автомобилей, которые, впрочем, официально объясняют тем, что сейчас продолжается священный месяц Рамадан. Конечно, это на руку приезжающим в Доху туристам, потому что общественный транспорт в стране развит крайне плохо, так как местные жители предпочитают передвигаться на автомобилях — благо, что бензин очень дешевый.
Существенные скидки — до 60% и выше — объявлены и в гостиницах Дохи, в чем убедились и бронировавшие места журналисты РИА Новости, причем местная пресса прямо связывает это с падением туристического и бизнес-потока в Катар.
Гостиницы стоят полупустые, оживая только на ифтар — первый прием пищи после захода солнца. В вестибюлях гостиниц ставят палатки, в которых можно присоединиться к ифтару. Правда, это не бесплатно — шведский стол на ифтар стоит 140 катарских риалов (38,4 доллара). По традиции, ифтар начинают с воды или фиников.
Как убедился корреспондент РИА Новости, недостатка продуктов в магазинах Катара пока нет, несмотря на закрытие границы Саудовской Аравией (это единственная сухопутная граница Катара). Здесь можно обнаружить рис из Индии, муку из Пакистана, мясо, консервы, замороженные полуфабрикаты и фрукты из Европы.
Несмотря на рабочее время, в продуктовых супермаркетах очень много людей — они набирают продукты целыми корзинами, объясняя это, впрочем, не продуктовым эмбарго, а подготовкой к выходным.
"Конечно, я знаю о проблемах с Саудовской Аравией, но я надеюсь, что еда у нас будет. Впрочем, в этот раз решил на всякий случай взять чуть побольше", — объяснил РИА Новости один из местных жителей.
Покупатели также заметили, что продукты стали дороже — из-за закрытия границы и снижения курса риала. В разговорах они выражают надежду на помощь со стороны Ирана и Турции, с которыми Катар связывают хорошие отношения.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.
Кризис вокруг Катара был спровоцирован размещенным на сайте катарского агентства новостей заявлением от имени эмира Катара, в котором он призвал выстраивать отношения с Ираном и высказал слова поддержки в адрес "Братьев-мусульман". Заявление было размещено через неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде.
Позднее официальный представитель МИД Катара заявил, что сайт агентства был взломан, речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.
Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли это опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Основным требованием со стороны арабских стран является высылка из Катара членов ХАМАС и различных группировок, которых в соседних государствах считают террористическими.