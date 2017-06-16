Российская яхта Katalexa находится в северокорейском порту Раджин

ТОКИО, 16 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Российская яхта Katalexa с тремя членами экипажа на борту находится в северокорейском порту Раджин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в КНДР Денис Самсонов.

Утром в пятницу Федерация парусного спорта Приморья заявила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, предположительно, задержана северокорейским судном. Как сообщил РИА Новости представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока, предположительно, яхта была задержана судном КНДР в четверг в северо-западной части Японского моря. Как ранее РИА Новости сообщил Моисеенков, на яхте находится три человека экипажа.

"Корейская сторона сообщила нам, что яхта находится в порту Раджин. Она была туда доставлена около 22.00 в четверг (около 16.00 мск). В посольстве создан штаб с советником-посланником Александром Минаевым, посол Александр Мацегора лично занимается всеми вопросами, связанными с яхтой Katalexa", — сказал дипломат.

При этом северокорейская сторона пока не прояснила, каким образом яхта оказалась на ее территории, добавил представитель посольства.