Защита Януковича настаивает, что судья по делу не может вести процесс

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича считает, что председательствующий по его делу о государственной измене судья Вячеслав Девятко не может вести процесс, поскольку в Высшем совете правосудия рассматриваются заявления о его дисциплинарных нарушениях, заявил в пятницу адвокат Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд Киева в пятницу продолжил предварительное заседание по делу против Януковича о госизмене.

"Защита заявляет о невозможности вершить правосудие. Из публично доступных источников стало известно о наличии в Высшем совете правосудия дисциплинарных производств относительно председательствующего по этому делу Девятко", — заявил Сердюк в ходе судебного заседания.

По его словам, судья Девятко может быть уволен с занимаемой должности в случае, если Высший совет правосудия Украины обнаружит в его действиях нарушение закона. Кроме того, по мнению Сердюка, власть может оказывать давление на судью через Высший совет правосудия.

В свою очередь, Девятко сообщил, что ему не известно о наличии дисциплинарных производств в отношении него. Судья заявил, что не нарушал законов и поэтому может продолжать вести процесс.