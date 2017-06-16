В Лондоне произошел пожар в еще одном жилом доме

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Еще один жилой дом загорелся в центре Лондона в пятницу спустя двое суток после крупного пожара, унесшего жизни 17 человек, сообщает издание Daily Star.

Полиция сообщила, что получила 36 сообщений о возгорании на верхних этажах дома. На место происшествия выехали четыре пожарных расчета.

"Поступило несколько звонков о пожаре на крыше по улице Джеймс Воллер Уэй, но благодаря пожарной службе Лондона он потушен, пострадавших нет", — приводит издание заявление полиции в социальной сети Twitter

Пожар в 24-этажном доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.