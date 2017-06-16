Полиция выяснила, кто устроил взрыв у детсада в Китае

ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Полиция после предварительного следствия установила, что взрыв у ворот детского сада в провинции Цзянсу на востоке КНР, в результате которого восемь человек погибли и более 60 пострадали, устроил 22-летний мужчина с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Правоохранительные органы после осмотра места происшествия, просмотра видеокадров с камер видеонаблюдения, сбора вещественных доказательств и анализов ДНК установила, что взрыв осуществил 22-летний житель города Сюйчжоу с помощью самодельного взрывного устройства. Сам подозреваемый скончался в результате взрыва", — говорится в сообщении телеканала.
Накануне вечером министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь прибыл в командный центр министерства, чтобы лично руководить расследованием, а на место ЧП выехала рабочая группа во главе с заместителем министра Хуан Мином. Ранее утром полиция квалифицировала взрыв как "уголовное преступление" и сообщила, что установила подозреваемого в его совершении.
Сообщается, что из-за вегетативной дисфункции подозреваемый взял академический отпуск из своего учебного заведения и подрабатывал поблизости. В арендуемой им квартире сотрудники полиции обнаружили вещества для изготовления взрывчатки. Кроме того, полиция обнаружила на стенах в квартире многочисленные надписи "смерть", "умереть" и тому подобные слова.
Полиция объявила дело раскрытым, однако мотивы преступника не сообщаются.