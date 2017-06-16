В филиппинском Марави за 3 недели уничтожили более 200 боевиков

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Военные Филиппин уничтожили 225 боевиков исламистской группировки "Мауте" в городе Марави за последние три недели, сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на представителя ВС Филиппин бригадного генерала Реституто Падилью.
Падилья заявил, что в соседнем городе Илиган были усилены меры безопасности из-за проникновения нескольких боевиков.
Ранее "Мауте", которая действует на южном филиппинском острове Минданао, заявила о союзе с ИГ*.
Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
*террористическая группировка, запрещенная в России