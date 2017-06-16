Моряка, пропавшего на ракетном крейсере ВМС США, нашли в машинном зале

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Моряк американских ВМС, который на протяжении недели считался упавшим за борт и пропавшим без вести, все это время прятался в машинном зале, передает телеканал CNN.

Старшина Питер Мимс, проходивший службу на ракетном крейсере Shiloh, был объявлен пропавшим 8 июня, когда корабль находился в 180 милях от японского острова Окинава в составе ударной группировки авианосца Ronald Reagan.

В спасательной операции по поиску Мимса помимо американского флота участвовали ВМС японских сил самообороны и подразделения береговой охраны Японии.

Когда поиски моряка в океане были прекращены, он был обнаружен в одном из машинных залов крейсера. Командование ВМС ведет расследование обстоятельств инцидента. Сам Мимс был переведен на авианосец Ronald Reagan для медицинского освидетельствования.