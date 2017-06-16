Терпеть не будут: в США выдали ордеры на арест охранников Эрдогана

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские власти выдали ордеры на арест охранников турецкого президента Тайипа Эрдогана из-за стычки с протестующими в Вашингтоне. В Анкаре действия США резко осудили.
Суть скандала
По словам очевидцев, между охранниками турецкого лидера и демонстрантами, которые несли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), завязалась драка.
По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.
Турецкий президент лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. На кадрах, которые снял сотрудник телекомпании Voice of America Turkish, видно, как Эрдоган выходит из автомобиля, припаркованного у входа в резиденцию, останавливается на несколько секунд, наблюдая за происходящим, а затем входит в здание.
После переговоров Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает Анкару в борьбе с ИГ* и РПК.
"Сегодня мы столкнулись с новым врагом и должны бороться с ним вместе. Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции", — отметил американский лидер.
Позиции сторон
Многие американские политики призвали президента Дональда Трампа дать жесткий ответ на драку в столице.
Впрочем, наиболее радикальные меры предложил сенатор-республиканец Джон Маккейн.
"Я бы вышвырнул турецкого посла вон", — заявил он.
В турецком посольстве при этом заявили, что участники потасовки действовали в рамках самообороны.
"Группы, связанные с РПК, которую США и Турция объявили террористической организацией, собрались вчера без разрешения в непосредственной близости от резиденции посла в то время, когда там находился президент. Демонстранты начали агрессивно провоцировать турецко-американских граждан, которые мирно собрались, чтобы поприветствовать президента", — отмечалось в заявлении дипмиссии.
"Насилие и раны стали результатом этой непродуманной, провокационной демонстрации. Мы надеемся, что в будущем будут предприняты надлежащие меры для того, чтобы подобные провокационные акции, наносящие ущерб и насилие, не происходили", — подчеркивается в комментарии посольства.
В начале июня драка с участием турецких охранников обсуждалась в американском конгрессе. Тогда палата представителей резко осудила случившееся, однако принятая резолюция не обязывает Белый дом предпринимать конкретные меры в отношении Анкары.
Сразу после инцидента официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, американские власти уважают право активистов на мирный протест.
Охранники в розыске
Всего в розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады.
Питер Ньюзэм призвал всех подозреваемых приехать в США для дачи показаний.
"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", — заявил начальник вашингтонской полиции.
Реакция Анкары
Турецкий президент Тайип Эрдоган раскритиковал решение о выдаче ордеров на арест своих охранников.
На решение американских силовиков отреагировал и турецкий МИД, который вызвал к себе американского посла.
"До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований", — говорится в заявлении ведомства.
В МИД подчеркнули, что потасовка у резиденции турецкого посла в США произошла из-за "неспособности местных органов безопасности принять необходимые меры".
*Террористическая организация, запрещенная в России