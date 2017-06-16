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Терпеть не будут: в США выдали ордеры на арест охранников Эрдогана

09:0516.06.2017
(обновлено: 09:10 16.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американские власти выдали ордеры на арест охранников турецкого президента Тайипа Эрдогана из-за стычки с протестующими в Вашингтоне. В Анкаре действия США резко осудили.

Суть скандала

Охранники Эрдогана подрались с протестующими в Вашингтоне
Охранники Эрдогана подрались с протестующими в Вашингтоне
Инцидент с участием охранником турецкого лидера случился во время его визита в Вашингтон в середине мая. Тогда у посольства Турции собрались противники политики Эрдогана.

По словам очевидцев, между охранниками турецкого лидера и демонстрантами, которые несли флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), завязалась драка.

По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

Турецкий президент лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. На кадрах, которые снял сотрудник телекомпании Voice of America Turkish, видно, как Эрдоган выходит из автомобиля, припаркованного у входа в резиденцию, останавливается на несколько секунд, наблюдая за происходящим, а затем входит в здание.

Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Американского посла вызвали в МИД Турции после визита Эрдогана в США
Во время визита в США Эрдоган встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Главной темой обсуждения стала борьба с терроризмом.

После переговоров Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает Анкару в борьбе с ИГ* и РПК.

"Сегодня мы столкнулись с новым врагом и должны бороться с ним вместе. Мы столкнулись со многими террористическими атаками в последнее время, мы стоим вместе и предлагаем нашу поддержку народу Турции", — отметил американский лидер.

Позиции сторон

Многие американские политики призвали президента Дональда Трампа дать жесткий ответ на драку в столице.

Группа про-эрдоганских демонстрантов выкрикивает лозунги группе анти-эрдоганских курдов в США. Архивное фото
© REUTERS / Jonathan Ernst
МИД Турции отверг американскую резолюцию о действиях охраны Эрдогана
Так, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс потребовал привлечь членов службы безопасности Эрдогана к ответственности.

Впрочем, наиболее радикальные меры предложил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

"Я бы вышвырнул турецкого посла вон", — заявил он.

В турецком посольстве при этом заявили, что участники потасовки действовали в рамках самообороны.

"Группы, связанные с РПК, которую США и Турция объявили террористической организацией, собрались вчера без разрешения в непосредственной близости от резиденции посла в то время, когда там находился президент. Демонстранты начали агрессивно провоцировать турецко-американских граждан, которые мирно собрались, чтобы поприветствовать президента", — отмечалось в заявлении дипмиссии.

"Насилие и раны стали результатом этой непродуманной, провокационной демонстрации. Мы надеемся, что в будущем будут предприняты надлежащие меры для того, чтобы подобные провокационные акции, наносящие ущерб и насилие, не происходили", — подчеркивается в комментарии посольства.

В начале июня драка с участием турецких охранников обсуждалась в американском конгрессе. Тогда палата представителей резко осудила случившееся, однако принятая резолюция не обязывает Белый дом предпринимать конкретные меры в отношении Анкары.

Сразу после инцидента официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, американские власти уважают право активистов на мирный протест.

Охранники в розыске

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Маккейн предложил выдворить посла Турции после драки у резиденции дипломата
В четверг шеф полиции Вашингтона Питер Ньюзэм и мэр города Мюриэль Боузер объявили о том, что выданы ордеры на арест охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в стычках с демонстрантами.

Всего в розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады.

Питер Ньюзэм призвал всех подозреваемых приехать в США для дачи показаний.

"Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем… Они должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", — заявил начальник вашингтонской полиции.

Реакция Анкары

Турецкий президент Тайип Эрдоган раскритиковал решение о выдаче ордеров на арест своих охранников.

Монумент Вашингтона в США. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Посольство Турции в США нашло виновников стычки в Вашингтоне
"Когда я находился в США, члены РПК и FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — ред.) устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы? Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?" — сказал Эрдоган, выступая в президентском дворце в Анкаре.

На решение американских силовиков отреагировал и турецкий МИД, который вызвал к себе американского посла.

"До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований", — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что потасовка у резиденции турецкого посла в США произошла из-за "неспособности местных органов безопасности принять необходимые меры".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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