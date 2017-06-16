На российской яхте, задержанной судном из КНДР, могут быть три человека

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Три члена экипажа находятся на российской яхте Katalexa, предположительно, задержанной северокорейским судном, рассказали РИА Новости руководитель яхт-клуба "Алые паруса" во Владивостоке, куда шла яхта, Артем Моисеенков.

Утром в пятницу краевая Федерация парусного спорта заявила, что яхта, шедшая с Тайваня во Владивосток, предположительно, задержана северокорейским судном. Представительство МИД во Владивостоке проверяет информацию об инциденте с приморской яхтой. Как сообщил РИА Новости представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока, предположительно, яхта была задержана судном КНДР в четверг в северо-западной части Японского моря.

"На борту три человека, включая капитана. Я знаю только капитана, передали информацию родственникам — родному брату, что их задержали. Родственники пытаются связаться с экипажем, пока безуспешно", — рассказал собеседник агентства.