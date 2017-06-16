ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Российская яхта "Katalexa", которая, предположительно, была задержана северокорейским судном, шла с Тайваня во Владивосток, рассказали РИА Новости в пятницу в пресс-службе краевой Федерации парусного спорта.

"Экипаж перегонял яхту с Тайваня во Владивосток", — рассказал собеседник агентства.

Представительство МИД во Владивостоке проверяет информацию об инциденте с приморской яхтой и судном КНДР. Как сообщил РИА Новости представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока, предположительно, вчера яхта "Katalexa" была задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря.