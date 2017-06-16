В мексиканском Канкуне произошла крупная перестрелка

МЕХИКО, 16 июн – РИА Новости. Один человек убит и четверо ранены в результате крупной перестрелки в четверг вечером в центре туристического Канкуна в мексиканском штате Кинтана-Роо.

Согласно опубликованным в сети видео с места событий, столкновение военных, полиции и группы бандитов произошло в самом центре города. На записях слышна продолжительные автоматные очереди.

Портал Excelsior отмечает, что в результате преследования преступников бой переместился в зону ресторанов и баров. Сейчас ряд улиц в Канкуне перекрыт для движения. Задержаны несколько преступников, двое из них ранены.

Власти штата уже сообщили, что ситуация взята под контроль. "Для обеспечения спокойствия и социального мира мы задержали предполагаемых виновных в различных преступлениях, порядок и спокойствие в Канкуне восстановлены", – говорится в сообщении правительства Кинтана-Роо в микроблоге в Twitter.

Знаменитый курорт Канкун в последнее время все чаще фигурирует в криминальных сводках. Так, в марте бандиты устроили несколько нападений на полицию, убив одного и ранив несколько стражей порядка.

В январе спокойный прежде город стал ареной столкновений бандитов с правоохранительными органами. Четыре человека были тогда убиты в результате нападения на здание прокуратуры штата. Среди погибших был один полицейский и трое нападавших, также были задержаны пять человек, причастных к атаке.