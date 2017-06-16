БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Правительство Сербии под руководством предложенной президентом Александром Вучичем на пост премьера Аны Брнабич будет еще более прозападным, чем предыдущее, заявил РИА Новости председатель оппозиционной парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.

Президент страны и лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Вучич в четверг выдвинул кандидатом Брнабич, имеющую репутацию прозападного политика, на пост главы правительства, что должно подтвердить голосование Скупщины (парламента) республики. Заседание Скупщины ожидается на следующей неделе.

"Хочу еще посмотреть, какой состав правительства предложит носитель мандата, но очевидно, оно будет еще более прозападного характера, чем было до сих пор", — сказал Шешель.

По словам оппозиционного лидера, в среду в Белграде "неслучайно оказался" председатель Бундестага Норберт Ламерт, Сербию в последнее время также посетили и другие европейские официальные лица.

"Оказывалось, несомненно, сильное давление, и Вучич проявил податливость. Я лично ожидал, что после победы на президентских выборах он будет более решительно и самостоятельно себя вести, например, предоставит представителям Российско-сербского гуманитарного центра в Нише дипломатический иммунитет, но это еще не сделано, до сих пор ожидается. Боюсь, что Россия в какой-то момент потеряет терпение из-за такого поведения сербских властей", — отметил лидер СРП.

Шешель подчеркнул, что кандидат в премьеры после утверждения парламентом станет лишь "инструментом в руках Вучича", что, по его мнению, является неопровержимым фактом. Оппозиционер предположил, что даже кандидат "ориентированный на Россию", в данных обстоятельствах стал бы "марионеткой Вучича".

"То, что он сделал, — нехорошо для Сербии, и вскоре, думаю, это будет плохо и для него самого, потому что нельзя вечно сидеть на двух стульях… Мы будем голосовать против кандидатуры", — резюмировал лидер сербских радикалов.

Представляя кандидатуру нового премьера в четверг, Вучич заявил, что недоброжелатели всегда найдут повод для критики. Он также поручил кандидату в премьеры республики и его будущему кабмину укреплять отношения с Россией, Китаем и другими государствами на пути к членству в ЕС.