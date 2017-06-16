В Гондурасе бандиты убили кандидата в депутаты от правящей партии

МЕХИКО, 16 июн – РИА Новости. Известный журналист Виктор Фунес, являвшийся кандидатом в конгресс от правящей Национальной партии, стал жертвой уличной преступности в Гондурасе.

Министр безопасности Гондураса Хулиан Пачеко сообщил в четверг, что Фунес убит бандитами прямо рядом со своим домом. По предварительной информации, он вернулся с вечеринки, вышел из машины и тут же был застрелен человеком, подъехавшим к нему на мотоцикле.

После этого преступник забрал у жертвы имеющиеся ценности и скрылся. В течение всего нескольких часов подозреваемый был задержан полицией и уже признался в убийстве.

Подозреваемый в опубликованном в интернете видео допроса утверждает, что Фунес первым хотел выстрелить в него, поэтому ему пришлось применить оружие. Однако на сохранившейся видеозаписи преступления видно, что журналист даже не пытался достать оружие, а убийца произвел в него еще несколько выстрелов.

Уровень преступности и насилия в Гондурасе — один из самых высоких в мире. Управление ООН по наркотикам и преступности называло цифру в 90,4 убийства на 100 тысяч человек населения в Гондурасе. При этом 70% всех убийств связаны с наркотрафиком. В 2014 году число убийств в Сан-Педро-Суле, считающемся одним из самых опасных городов мира, составило 171,2 на каждые 100 тысяч человек.