США с запозданием поздравили россиян с Днем России

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США в четверг с запозданием поздравили россиян с отмечавшимся 12 июня национальным праздником — Днем России.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон поздравил "от имени президента (США Дональда) Трампа и американского народа весь российский народ".

Он напомнил, что "отношения между США и Россией восходят к ранним дням (существования американской) республики".

"Сегодня наши государства разделяют уникальную ответственность по поддержанию мира и стабильности в мире, а также сотрудничают в вопросах глобальной важности", — отметил госсекретарь. Он подчеркнул, что "это получается лучше всего, когда мы стоим вместе, чтобы поддерживать базовые ценности человеческого достоинства и свободы".

"В то время как вы отмечаете День России, знайте, что США вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и возможностями", — сказал Тиллерсон.