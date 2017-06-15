Иракские военные освободили первый квартал в районе Старого города в Мосуле

КАИР, 15 июн — РИА Новости. Иракская армия объявила о взятии под контроль первого квартала в районе Старого города в Мосуле, который ранее контролировали террористы ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ), заявил командующий операцией по освобождению провинции Найнава Абдель Амир Яралла.

По словам военного, освобождали квартал части девятой бронетанковой дивизии иракской армии.

Район Старого города остается последним оплотом террористов ИГ во втором по величине населенном пункте Ирака. Наступление правительственных сил здесь усложняется средневековой планировкой — район испещрен узкими улочками шириной всего в два — три метра.

Ранее стало известно, что иракская военизированная федеральная полиция, участвующая вместе с армией в освобождении Мосула, взяла под контроль район Занджили — один из последних в городе, находившийся под контролем группировки ИГ.

В конце мая иракские силовики начали решающий штурм последних районов под контролем террористов в западной части города.