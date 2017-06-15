СБУ предложила ввести уголовную ответственность за "пропаганду России"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал "полностью обезвредить вражескую пятую колонну" и ввести уголовную ответственность за "пророссийскую пропаганду" в украинских СМИ. Соответствующее заявление размещено на сайте СБУ.

Руководитель ведомства предлагает разработать "акт информационного единства журналистов в противостоянии врагу" и дать в Уголовном кодексе "адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны" в СМИ. При этом СБУ готова принять участие в разработке новых регламентов.

Подобные меры, по мнению Грицака, должны стать ответом "всем представителям пятой колонны в информационном пространстве Украины". При этом он уверен, что запрет на альтернативную точку зрения укрепит "веру в свободу слова и демократию" среди украинцев.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение дополнительных языковых квот для СМИ. В документе, среди прочего, зафиксировано уголовное наказание за "унижение" украинского языка.