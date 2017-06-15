Бывший вице-президент Гватемалы согласилась на экстрадицию в США

МЕХИКО, 15 июн – РИА Новости. Бывший вице-президент Гватемалы Роксана Бальдетти в четверг согласилась на экстрадицию в США, заявив о своей невиновности.

В начале июня США запросили о выдаче Бальдетти, обвиняемой американскими властями в причастности к наркотрафику.

"Я согласна предстать (перед судом) в США, чтобы разрешить мою ситуацию", — приводит агентство Рейтер заявление Бальдетти, находящейся в гватемальской тюрьме. Она приняла участие в видеоконференции с американскими судьями.

Бальдетти настаивает на своей невиновности по данному обвинению. "Мне это кажется смешным. Я объявляю о своей невиновности, потому что не помогала (наркотрафику), так как у меня два сына, потому что за 250 тысяч долларов я бы не подвергла риску жизнь своих детей", — сказала она.

В феврале американское посольство в Гватемале сообщило, что Бальдетти, а также экс-министр внутренних дел страны Маурисио Лопес Бонилья обвиняются США в сговоре с целью доставки пяти или более килограммов кокаина с намерением и пониманием того, что этот кокаин может быть незаконно импортирован в Соединенные Штаты.