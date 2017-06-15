ИГ* взяло ответственность за взрыв шиитской мечети в Кабуле

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ и других странах) взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в Кабуле, передает агентство Рейтер.

По последним данным, в результате взрыва в мечети Аз-Захра в афганской столице погибли шесть человек, в том числе видный бизнесмен Рамазан Хусаинзада (Ramazan Husainzada), передает телеканал TOLO News.

Ранее ИГ взяла ответственность за взрыв, прогремевший прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации