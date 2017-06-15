США назвали условия, при которых вступят в переговоры с Северной Кореей

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США смогут начать переговоры с КНДР только после того, как Пхеньян начнет политику по денуклеаризации, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

"Чтобы мы начали переговоры с КНДР, они должны начать денуклеаризацию", — сказала Науэрт, добавив, чтобы пока никаких попыток в этом направлении Пхеньяном не предпринимается.

Представитель госдепа также сообщила, что США "остаются крайне озабоченными провокационными действиями, которые они (КНДР — ред.) продолжают предпринимать".

Несмотря на санкции СБ ООН, КНДР не прекращает ядерные и ракетные разработки, ссылаясь на необходимость защиты от угрозы со стороны США. Неоднократно из Пхеньяна уже звучали заявления о том, что Северная Корея готова в любой момент провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если поступит такой приказ. Со своей стороны США и Япония предупредили, что успех в разработках северокорейской межконтинентальной ракеты будет представлять угрозу для всего мира.