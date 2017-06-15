Посла США в Турции вызвали в МИД из-за ордеров на арест охранников Эрдогана

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото

РИА НОВОСТИ. ПОСОЛ США В ТУРЦИИ ВЫЗВАН В МИД В СВЯЗИ С ВЫДАЧЕЙ В США ОРДЕРОВ НА АРЕСТ ОХРАННИКОВ ЭРДОГАНА – МИД