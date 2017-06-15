СМИ: Трамп 16 июня объявит об ужесточении политики в отношении Кубы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит об ужесточении политики в отношении Кубы в ходе своего визита в Майами в пятницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальных лиц, знакомых с проектом меморандума.

По данным агентства, новый курс предполагает ужесточение правил поездок на Кубу для граждан США и ограничит американские компании в связях с кубинскими предприятиями, имеющими отношение к армии.

Агентство ранее уже сообщало о возможности объявления нового курса во время визита в Майами, но уточняло, что оно может быть отложено.

В начале февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что США пересматривают политику в отношении Кубы.

Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года. В частности, они вновь открыли посольства на территории друг друга, а экс-президент США Барак Обама посетил в 2016 году Кубу. При этом конгресс США не соглашается отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.